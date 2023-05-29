Два человека погибли в результате авиаударов беспилотников в Ливии

Боевые действия предприняты в рамках операции, официально начатой против позиций контрабандистов, сообщают местные СМИ.

«Второй день подряд беспилотники наносят удары по портам Аль-Майя недалеко от Эз-Завии», — сообщило в воскресенье вечером ливийское телевидение al-Ahrar, разместившее видео сгоревшего катера в порту, окруженного плотной колонной черного дыма.

В четверг министерство обороны правительства национального единства, базирующегося в Триполи, объявило, что оно нанесло «точные и прицельные авиаудары по тайникам банд с горючим, наркотиками и людьми в районе Западного побережья».