Грачева, оставшаяся без руки из-за мужа-садиста, рассказала о счастье в личной жизни

Ведущая телевидения Маргарита Грачева, которую лишил руки муж-садист, сообщила о своей личной жизни, и о том, как ей живется с протезом.

Грачева пожаловалась на излишнюю хрупкость конструкции, заменяющей конечность, а также на тот факт, что ремонт возможен только в Германии, из-за этого ведущей приходится жить без руки время от времени.

О своей участи Марарита рассказала в эфире популярной передачи "Звезды сошлись".

Девушка также поделилась и радостными вестями о том, что вышла замуж и счастлива с новым избранником.

О страшной судьбе Грачевой мир узнал в 2018 году, когда ее теперь уже экс-супруг вывез ее в лес, отрубив кисти рук. Одну конечность медики восстановили, а вторую нет.