Дочь Маликова Стефания выложила в Сеть кадры с маленьким братом Марком на отдыхе

Семья певца Дмитрия Маликова долгое время пребывает в райском уголке.
Дмитрий не выкладывает фотографии фанатов яркими фотографиями, зато его наследница балует поклонников кадрами с отдыха.
Накануне Стефания выложила в Сеть несколько фото с младшим братом, которого зовет Маркушей.
Наследники артиста позируют на теплом песке под пальмой.
Надо сказать, что старшая дочь питает огромную любовь к своему маленькому братику и иногда позволяет ему даже пошалить. Один раз старшая сестра разрешила брату разрисовать свое лицо тушью, выложив соответствующее видео в социальных сетях.
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