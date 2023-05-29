Дочь Маликова Стефания выложила в Сеть кадры с маленьким братом Марком на отдыхе

Семья певца Дмитрия Маликова долгое время пребывает в райском уголке.

Дмитрий не выкладывает фотографии фанатов яркими фотографиями, зато его наследница балует поклонников кадрами с отдыха.

Накануне Стефания выложила в Сеть несколько фото с младшим братом, которого зовет Маркушей.

Наследники артиста позируют на теплом песке под пальмой.

Надо сказать, что старшая дочь питает огромную любовь к своему маленькому братику и иногда позволяет ему даже пошалить. Один раз старшая сестра разрешила брату разрисовать свое лицо тушью, выложив соответствующее видео в социальных сетях.