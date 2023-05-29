Дачник со стажем рассказал, чем подкормить смородину ради сладких ягод

Секрет прост: чтобы смородине было хорошо и она радовала урожаем, дайте ей картошки. А вернее - картофельных очистков.

Если смородина растет многие годы на одном месте, земля там истощается, лишается всех питательных и полезных веществ. Кустарниr начинает медленно умирать и почти не дает ягод.

Помогут отходы картофеля. В них содержится бездна полезных элементов: витамины, белки, жиры, крахмал, минеральные соли, а также калий магний, фосфор, железо, натрий.

Такой набор безусловно будет на ура воспринят ослабевшим растением. Рассказываем, как вносить.

Измельчаем кожицу и слегка заглубляем в землю возле кустарника. Можно сделать так весной, летом, и почти в начале осени.

Есть и другие способы внесения картофельных очисток. Используем отходы в сухом или свежем виде. Заливаем 1 кг очисток 10 литрами горячей воды.

Жидкость нужно герметично закрыть и ждать пока остsнет. Потом процедить и поливать. На растение требуется 3 литра.

А то, что осталось после процеживания, можно уложить вокруг кустов прямо по земле.

Если нет очисток, можно поступить так: берем пол пачки крахмала, добавляем 10 л воды, хорошо размешиваем. Этим поливаем смородину. Быстро, просто, эффективно!