Вайкуле рассказала о пластике, которую делала, и оскорбила людей в возрасте

Лайма Вайкуле накинулась на пожилых людей, которые не в состоянии сделать себе пластику, заявив, что "подобные личности внушают страх даже детям".

Певица сообщила о собственных пластических операциях. Она заявила, что прибегать к подобной помощи необходимо, чтобы не пугать окружающих своим видом.

Она убеждена, что 70-летние просто обязаны делать пластику ради своих внуков. Свое мнение по поводу артистка высказала в интервью латвийскому журналисту Вадиму Радионову.

Знаменитость не в первый раз оскорбляет людей. С запуском СВО она "нападала" на жителей РФ и всех тех, кто поддерживал действия российских властей в отношении Украины.