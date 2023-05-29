Основные меры ухода за жимолостью и перечень полезных подкормок для сочных ягод

Чтобы ягоды не выросли горькими, обильно поливайте кустарник, особенно в жару и засуху. На один куст должно уходить не меньше 2 ведер воды.

Поливы рекомендуются 2-3 раза в месяц, если нет сильной жары. В жару можно поливать чаще.

Чтобы растение постоянно находилось в умеренно увлажненной почве, мульчируйте ягодные кусты. Для этих целей выбираем компост, перемешанный со стружкой.

Перед укладкой мульчи землю около ствола хорошенько разрыхляем.

Не менее важная уходовая процедура - профилактическая обработка от болезней и вредителей. Хоть жимолость и очень устойчива к таким напастям, но все же осторожность не помешает.

Подкормки первые пару лет жимолости не дают. Потом взрослому кусту даем весной удобрения с азотом, осенью - с калием и фосфором.

Еще пару полезных подкормок жимолости на заметку дачнику. Литр биогумуса и 10 литров воды смешать и поливать растения.

Пол литра куриного помета развести в 10 л воды. Это тоже для полива.

Ведро воды, столовая ложка нитрофоски, столовая ложка сульфата калия. Ведро подкормки вносим под каждый куст перед цветением.