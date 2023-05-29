Якубович заявил, что жалеет о том, что так долго работал в Поле чудес

Ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович стал гостем Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи", в рамках которого признался, что грустит из-за того, что долго проработал в одной передаче.

Леонид Аркадьевич разъяснил свое сожаление. Он хотел бы попробовать себя в других проектах, но из-за "Поля чудес" на другую работу ни сил, ни времени не было.

Якубович не стал скрывать, что у него даже папка имеется с проектами, которые он так и не реализовал, что не может не огорчать звезду экрана.

Также в эфире "Эмпатии Манучи" ведущий порассуждал об эмиграции из России, заявив, что только "свои" смогут все простить и понять. Он также заметил, что переехать жить в другое место можно, а забыть о своих корнях нет.