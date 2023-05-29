Кислинка для гортензии: какие секреты садоводов заставят ее цвести долго и ярко

Гортензия - один из красивейших цветочных многолетних кустарников. Чтобы она ярко и долго цвела, ее надо минимум три раза за лето подкормить раствором кефира.

Для этого 2 л напитка размешать с 10 л воды. Полить строго под корень, перед этим - пролить обычной водой. Норма раствора - около 10 л на куст.

Это растение любит землю с "кислинкой". На нейтральной либо щелочной почве оно будет чувствовать себя не очень хорошо. Чтобы подкислить грунт, надо использовать яблочный уксус (100 мл на 10 л воды).

Этим раствором следует поливать гортензию с весны до осени, с интервалом в две-три недели.

Не будет лишним также 3-4 раза в сезон полить куст розовым раствором марганцовки. Побеги после этого станут крепче, а цветоносы - пышнее.