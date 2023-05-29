Как заставить огурцы плодоносить до заморозков: помогут луковая шелуха и ветки сосны

Есть два эффективных средства, позволяющих собирать урожай огурцов до поздней осени, причем оба абсолютно бесплатные.

Первое из них – настой луковой шелухи. Ее нужно залить кипятком на час, а потом добавить 20 л теплой воды и полить растения.

Для приготовления второго средства потребуются сосновые ветки. Их нужно залить 1 л горячей воды.

Через час настой следует разбавить 20 л воды и вылить по 500 мл под каждый куст огурцов. Вместо веток можно использовать сосновые шишки, проварив их 2 часа и разбавив отвар 10 л воды.