Как заставить огурцы плодоносить до заморозков: помогут луковая шелуха и ветки сосны

19:58 2023-05-29

Огурцы могут плодоносить до самых заморозков, но для этого придется приложить определенные усилия.

Есть два эффективных средства, позволяющих собирать урожай огурцов до поздней осени, причем оба абсолютно бесплатные.

Первое из них – настой луковой шелухи. Ее нужно залить кипятком на час, а потом добавить 20 л теплой воды и полить растения.

Для приготовления второго средства потребуются сосновые ветки. Их нужно залить 1 л горячей воды.

Через час настой следует разбавить 20 л воды и вылить по 500 мл под каждый куст огурцов. Вместо веток можно использовать сосновые шишки, проварив их 2 часа и разбавив отвар 10 л воды.

Показать следующие комментарии
Фото