Дачники рассказали, как избавиться от ржавчины на смородине

Обработку кустов начинают, когда листья только распускаются. Для этого применяются препараты «Дитан» или «Хорус».

Перед цветением, когда листья еще похожи на гармошку, проводится обработка препаратами на основе серы, например, «Топазом» или «Дитаном».

Процедуру нужно повторить после цветения, а после сбора урожая смородину обрабатывают фунгицидами, не содержащими медь.

При каждой обработке важно следить, чтобы средство попадало на верхнюю и нижнюю часть листьев. Опавшую листу следует как можно чаще убирать из-под куста.