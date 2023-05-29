Как навсегда избавиться от неприятного запаха в холодильнике с помощью соды: проверенный метод опытных хозяек

Причинами нежелательного запаха могут быть испортившиеся продукты или бактерии, поселившиеся на еде.

Особенно часто неприятный запах возникает из-за испортившегося мяса или сливочного масла, у которого истек срок годности.

Избавиться от зловония поможет обычная пищевая сода, которая есть в каждом доме. Она вступает в реакцию с кислотами и щелочами, образуя соли с нейтральным запахом.

Для устранения зловония нужно насыпать в любую емкость пару ложек соды и поставить ее в холодильник. Соду можно оставить там на любое время, но раз в 3 месяца ее нужно менять.