Салтыкова объявила, почему отказалась от интима

Исполнительница Ирина Салтыкова назвала причину, по которой поставила на паузу свою сексуальную активность. Деталями знаменитость поделилась в эфире проекта "Звезды сошлись" с Лерой Кудрявцевой.

Звезда сцены сообщила, что интрижки это не для нее, так как она все время на виду. Ирина заметила, что сдерживает свои порывы и не может позволить то, что для "простых смертных" совершенно нормально.

Салтыкова отметила, что под венец может пойти тут же в том случае, если перестанет требовать от мужчин слишком много.

Артистка назвала требования к противоположному полу. По ее мнению, уровень воспитания и образования должен совпадать. Финансовое положение - также важный фактор.