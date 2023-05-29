Салтыкова объявила, почему отказалась от интима

Исполнительница Ирина Салтыкова назвала причину, по которой поставила на паузу свою сексуальную активность. Деталями знаменитость поделилась в эфире проекта "Звезды сошлись" с Лерой Кудрявцевой.
Звезда сцены сообщила, что интрижки это не для нее, так как она все время на виду. Ирина заметила, что сдерживает свои порывы и не может позволить то, что для "простых смертных" совершенно нормально.
Салтыкова отметила, что под венец может пойти тут же в том случае, если перестанет требовать от мужчин слишком много.
Артистка назвала требования к противоположному полу. По ее мнению, уровень воспитания и образования должен совпадать. Финансовое положение - также важный фактор.
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