Дачники рассказали, как поливать малину, чтобы кусты были усыпаны крупными ягодами

Полив должен быть регулярным, а землю всегда нужно поддерживать во влажном состоянии. Многие корешки куста находятся близко к поверхности.

Чтобы на почве не образовывалась корка, препятствующая доступу кислорода к корням, землю под кустом нужно периодически рыхлить.

Поливать малину нужно дважды в неделю, на каждый куст должно уходить около 5 л воды. Землю следует рыхлить на следующее утро.

После сбора урожая полив не прекращается, но его частоту можно уменьшить до одного раза в неделю.