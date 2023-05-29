Харламов пожаловался, что не может разобраться с последствиями после жизни в США

Гарик Харламов пожаловался, что не может расквитаться с последствиями жизни в Штатах. Он сообщил, что несколько лет пребывания за рубежом стоили того, что у него теперь проблемы с 24-часовой системой исчисления времени.

Комик Азамат Мусагалиев в рамках проекта "Кстати" не стал скрывать, что коллега просит его называть время по 12-часовой системе исчисления, так как у него проблемы, когда ему называют по 24-часовой системе.

Харламов выразил надежду, что он такой не один и у него имеются товарищи по несчастью.

Комик, что до сих пор пользуется "am", "pm", одной цифрой, обозначая утро и вечер.

Напомним, что премьера проекта "Кстати" cостоялась 27 мая. Каждый субботний вечер ведущие Харламов. Мусагалиев и Денис Дорофеев будут радовать гостей шоу свом искрометным юмором.