Зачем дачники поливают огород овощным бульоном: хитрость, о которой мало кто знает

21:37 2023-05-29

Вода, в которой варились овощи, содержит множество полезных веществ, которые могут благотворно повлиять на огородные растения.

Именно поэтому опытные дачники не выливают такой отвар, а используют его для полива своих огородов.

Но это нужно делать правильно. При поливе жидкость должна попадать на землю вокруг растения, а не на его листья.

Перед использованием воду обязательно нужно остудить, и только потом поливать ею растения в городе.

Чтобы отвар был не слишком концентрированным и не нанес вреда огородным культурам, его следует разбавить водой.

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