Зачем дачники поливают огород овощным бульоном: хитрость, о которой мало кто знает

Именно поэтому опытные дачники не выливают такой отвар, а используют его для полива своих огородов.

Но это нужно делать правильно. При поливе жидкость должна попадать на землю вокруг растения, а не на его листья.

Перед использованием воду обязательно нужно остудить, и только потом поливать ею растения в городе.

Чтобы отвар был не слишком концентрированным и не нанес вреда огородным культурам, его следует разбавить водой.