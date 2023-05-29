Валюшкина сообщила, как Абдулов уговорил ее обнажиться

Елена Валюшкина рассказала о сотрудничестве с Александром Абдуловым в рамках картины "Формула любви". Актриса утверждает, что именно он дал себя уговорить раздеться в кадре.

Валюшкина заверила, что Абдулов обладал даром убеждения. По этой причине ему было доверено поговорить с молодой актрисой по поводу, так как режиссер фильма Марк Захаров с этой задачей не справился.

Елена вспомнила в эфире шоу "Однажды", что Александр использовал правильные слова, мотивируя тем, что она будет первая. Естественно, без природного обаяния актера тут не обошлось.

29 мая 2023 года Абдулову исполнилось бы 70 лет. Его не стало в 2008 году. Он страдал онкологическим заболеванием.