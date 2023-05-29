Почему некоторым дачникам не удается вырастить жимолость: эксперт назвал главные ошибки

Важную роль играет и кислотность почвы. Если почва имеет повышенную кислотность, в нее нужно внести известь, мел или доломитовую муку.

Единственный куст жимолости, посаженный на участке, не даст хорошего урожая ягод. Растению нужен опылитель, поэтому сажать нужно сразу 2-3 куста.

Жимолость не любит ветра и сквозняков, поэтому ее нужно сажать в той части сада, которая как можно меньше продувается.

При этом место должно хорошо освещаться солнцем, иначе на кустах вырастут кислые ягоды, и будет из совсем мало.