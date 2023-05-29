Морковная и луковая муха больше не появятся в огороде, от вредителей избавит горчица

Для этого они используют горчичный жмых, который быстро и надолго выгоняет вредителей с огорода.

Лучше всего внести горчичный жмых под перекопку грядок, причем сделать это можно осенью или весной.

Можно класть жмых в лунки во время посадки растений или использовать в качестве мульчи, предварительно смешав с древесной золой.

Горчичный жмых не только избавит от вредителей, но и станет прекрасным удобрением, поскольку содержит эфирные масла и жирные кислоты.