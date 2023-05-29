Украинка получила 11 лет тюрьмы за сбор средств для добровольцев на Донбассе

Женщина организовала призыв к финансированию добровольцев в Донецкой области в социальных сетях.

Ее арестовали в декабре во время операции, направленной против российских диверсантов.

Суд приговорил ее к одиннадцати годам и четырем месяцам лишения свободы за поддержку государства-агрессора, говорится в сообщении.

Женщина поддержала двух родственников, которые в 2016 году присоединились к сепаратистам в Донецкой области для борьбы с украинскими войсками.

Боевые действия на востоке Украины начались в 2014 году после свержения президента Украины Виктора Януковича.