Стилист Сальвадора Дали Луис Лонгерас скончался в Испании

Стилист Луис Лонгерас, которому было доверено ухаживать за усами художника Сальвадора Дали, ушел в мир иной на территории Испании после длительной болезни.

Скончавшийся парикмахер создал целую коллекцию париков для художника, а также давал тому рекомендации по поводу ухода за его знаменитыми усами.

Лонгерасу было 87 лет, о чем сообщает издание Mundo. Профессионалу удалось убедить гения накрутить волосы на бигуди в первый раз.

Именно благодаря усам живописца, ныне покойный Луис Лонгерас попал в картину режиссера Мэри Хэррон "Быть Сальвадором Дали". С 25 мая фильм вышел в РФ.