Министр иностранных дел России критикует выполнение зернового соглашения

22:13 2023-05-29

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал выполнение недавно продленного соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море как неадекватное.

«Если все останется как есть (...), вы должны исходить из того, что это больше не сработает», — сказал Лавров во время визита в кенийскую столицу Найроби, сообщает российское информационное агентство «Интерфакс».

С другой стороны, Украина неоднократно обвиняла Россию в препятствовании отгрузке ее зерна, несмотря на соглашение.

В частности, Лавров пожаловался на продолжающиеся ограничения на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, которые Москва рассчитывает ослабить в обмен на экспорт украинского зерна.

Кроме того, Москва требует отмены санкций против своего государственного сельскохозяйственного банка, чтобы упростить процесс платежей.