Министр иностранных дел России критикует выполнение зернового соглашения

«Если все останется как есть (...), вы должны исходить из того, что это больше не сработает», — сказал Лавров во время визита в кенийскую столицу Найроби, сообщает российское информационное агентство «Интерфакс».

С другой стороны, Украина неоднократно обвиняла Россию в препятствовании отгрузке ее зерна, несмотря на соглашение.

В частности, Лавров пожаловался на продолжающиеся ограничения на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, которые Москва рассчитывает ослабить в обмен на экспорт украинского зерна.

Кроме того, Москва требует отмены санкций против своего государственного сельскохозяйственного банка, чтобы упростить процесс платежей.