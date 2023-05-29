Дачники рассказали, как превратить кофейную гущу в отличное удобрение для огорода

А это значит, что гущу можно использовать в качестве удобрения. Например, ее можно развести водой и поливать растения.

Но есть один нюанс: перед поливом раствором кофейной гущи грядки обязательно нужно пролить чистой водой.

Кофейная гуща идеально подходит для приготовления компоста. На 500 г кофе нужно взять 200 г измельченной соломы и 300 г листьев, также предварительно измельченных.

Компоненты хорошо перемешивают и складывают полученную массу в емкость. Всего через месяц удобрение можно использовать в огороде.