Дачники рассказали, как превратить кофейную гущу в отличное удобрение для огорода

А это значит, что гущу можно использовать в качестве удобрения. Например, ее можно развести водой и поливать растения.
Но есть один нюанс: перед поливом раствором кофейной гущи грядки обязательно нужно пролить чистой водой.
Кофейная гуща идеально подходит для приготовления компоста. На 500 г кофе нужно взять 200 г измельченной соломы и 300 г листьев, также предварительно измельченных.
Компоненты хорошо перемешивают и складывают полученную массу в емкость. Всего через месяц удобрение можно использовать в огороде.
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