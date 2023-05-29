Эффективные подкормки для дачных цветов из простых подручных ингредиентов

Готовятся домашние подкормки быстро и просто, а пользу дают ощутимую.

Уксус

Делаем подкормку из яблочного 6% уксуса. Разводим чайную ложку в литре воды. Добавляем под корень или орошаем по листьям - используем в обоих случаях по 50 мл.

Яйца

Добавляем не сами яйца, а их скорлупу. Жменю скорлупы нужно проварить в литре воды 10 минут. Когда отвар остынет, разведем его 1:1 с чистой водой и будем подливать под растения, когда это нужно.

Нашатырь

Добавляем в 10 л воды столовую ложку спирта 10%, поливаем любимые растения.

Дрожжи

Берем пачку дрожжей весом в 10 г, разводим в литре воды, смешиваем с 2 большими ложками сахара. Даем настою бродить, минимум 3 часа. Потом размешиваем половину литра с 10 литрами чистой воды. Теперь можно поливать цветник.