Дачный эксперт назвал подкормки для петунии, после которой она будет цвести долго и пышно

Первый раз петунию нужно подкормить уже через две недели после посадки семян. Это важно для наращивания зеленой массы.

Можно использовать комплексные удобрения, предназначенные для цветущих растений. В них должны присутствовать фосфор и кальций.

Для подкормки подойдет также настой из трав, лучше всего – из крапивы. В ней много азота и микроэлементов.

Через несколько недель после первой подкормки нужно внести в почву удобрения с фосфором. Возможны как прикорневое внесение, так и опрыскивание.