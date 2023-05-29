Троянова винит себя в суициде 20-летнего сына

Звезда многосерийной картины "Ольга" Яна Троянова прокомментировала самоубийство своего 20-летнего наследника. Актриса убеждена, что она виновна в том, что сын наложил на себя руки.

Троянова признала себя плохой матерью, так как ее первенец появился на свет в 17 лет. Из-за юной матери, отсутствия понимания любви в семье сын актрисы рос в плохих условиях.

Артистка заявила в интервью журналисту Юрию Дудю, что виновата, так как растила мальчика не так, как своего ребенка. Она призналась, что он был нежеланным.

Троянова вспомнила, что хотела сделать аборт, но ей этого не дала сделать мать.