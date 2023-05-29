Троянова объяснила свой разрыв с Сигаревым тем, что перестала пить

Яна Троянова рассталась с режиссером Василием Сигаревым по той причине, что решила отказаться от спиртного.

Троянова убеждена, что разрыв между ними произошел после тогда, когда она запретила себе алкоголь. Оба поняли, что являются разными людьми.

Откровениями по поводу разрыва с режиссером актриса поделилась в интервью журналисту Юрию Дудю.

Звезда многосерийной картины "Ольга" отметила, что они перестали быть "на одной волне". Перестав быть пьющей парой, избранники, теперь уже бывшие, разошлись.