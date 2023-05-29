Какую пользу на самом деле приносит мульчирование: дачники рассказали подробности

Под мульчей влага из почвы испаряется значительно медленнее, поэтому грунт дольше остается увлажненным.

Мульчирующий материал защищает корни от выхода на поверхность при поливе, потому что препятствует размыванию грунта.

У мульчирования есть и другие плюсы. Например, огородникам не приходится рыхлить землю, ведь она остается мягкой и рыхлой под укрытием.

Если используется мульча из органики, под ней охотно живут дождевые черви, от количества которых зависит плодородность почвы.

Также мульча не дает прорастать сорнякам, лишая их солнечного света и доступа воздуха.