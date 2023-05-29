Чем подкармливать перцы в теплице, чтобы плоды завязывались быстрее

Удобрять почву органикой нужно еще за несколько недель до высадки рассады перца в теплицу. Для этого подойдут любые составы, кроме свежего навоза.

Непосредственно перед высадкой растений в землю нужно внести мочевину – по столовой ложке на каждый квадратный метр.

До появления первых плодов перцы нужно подкармливать настоем из трав или раствором мочевины и монофосфата калия в воде.

На следующем этапе в качестве подкормки используется смесь монофосфата калия и мочевины с водой.

После снятия перцев с первого яруса последние две подкормки следует повторить. Дополнительно можно опрыскать растения стимуляторами образования бутонов и завязей.