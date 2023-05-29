Дачники назвали лучшие способы использования ботвы от кабачков в огороде

Такая мульча надежно защищает растения от заморозков, не дает почве пересыхать, улучшает ее структуру и подавляет сорняки.

Осенью ботву кабачков можно использовать для обустройства теплых грядок. Ее складывают на дно и присыпают землей.

Чтобы ускорить перегнивание растительного материала, его нужно полить водой. А можно сжечь ботву и получить золу – отличную подкормку практически для всех растений.

Листья можно сложить в компостную яму или ящик. Если полить из мочевиной или присыпать землей, компост созреет быстрее.