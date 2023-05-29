Дачники рассказали, чем подкормить клубнику после плодоношения, чтобы в следующем году она дала хороший урожай

23:54 2023-05-29

После сбора урожая клубники уход за ней не прекращается. Растение нужно подкормить, чтобы в следующем году на ней выросло много ягод.

Растениям старше двух лет в этот период нужна прикорневая подкормка, лучше всего подходит нитрофоска.

Столовую ложку средства нужно растворить в 10 л воды и вылить под каждый куст клубники по 500 мл.

Хорошей органической подкормкой для клубники после сбора ягод станет раствор древесной золы в воде.  

2 стакана золы нужно растворить в 500 мл горячей воды, доливают до 10 л жидкости и выливают под клубнику после дождя или полива.

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