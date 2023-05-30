Дачный эксперт назвал растения, которые могут испортить весь компост

Например, нельзя отправлять в компост листья и стебли, которые обрабатывались химическими препаратами.

Не подходит для компостной ямы ботва пасленовых: картофеля и томатов. Нежелательно класть в компост срезанные ветки, которые очень долго перегнивают.

Испортить компост могут вьюнок, щавель, мать-и-мачеха, пырей. Эти растения способны пустить корни и прорасти прямо в компостной яме.

Но при желании эти растения тоже можно превратить в перегной. Для этого их нужно упаковать в пакет из непрозрачного полиэтилена, завязать и оставить на солнце.