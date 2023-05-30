Дачный эксперт объяснил, что делать, если помидоры и огурцы плохо растут в теплице

Такая причина может заключаться в недостаточном количестве солнечного света, без которого растения не могут нормально развиваться.

При обустройстве грядок в теплице и посадке растений необходимо убедиться, что на них не падает тень от деревьев и построек.

Томаты и огурцы могут плохо расти из-за бедной почвы. За несколько лет она истощается, поэтому ее нужно периодически менять.

Еще одна причина плохого роста кроется в нехватке углекислого газа. В этом случае можно поставить в теплице бочку с травой, залитой водой для брожения.