Как быстро избавиться от трипсов на огурцах: дачники назвали беспроигрышные способы без химии

Во время плодоношения использовать химические препараты нельзя, но есть вполне эффективные натуральные средства.
Одно из них готовится из натертых лука и чеснока, залитых водой. Такой раствор нужно настаивать сутки.
Его используют для опрыскивания растений раз в неделю. Всего потребуется не менее трех таких обработок.
Можно сделать настой из чесночных перьев. Их тоже заливают водой, предварительно измельчив, а затем опрыскивают составом огурцы.
От трипсов помогают избавиться скипидар и керосин. Их наливают в банку, которую ставят рядом с растениями, а сами огурцы при этом накрывают пленкой.
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