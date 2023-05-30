Что такое белые баклажаны и посему их нужно посадить на своем участке: хитрости опытных дачников

Помимо необычной окраски, у таких плодов есть свои особенности. Например, вкус у них значительно лучше, чем у фиолетовых.

Он более яркий и насыщенный, напоминает куриное мясо и имеет ярко выраженный привкус грибов.

Белые баклажаны не горчат, в отличие от привычных всем плодов. По этой причине для посадки можно брать любые семена белых баклажанов.

К таким сортам относятся Лебединый, Вкус грибов, F1 Пинг-понг, F1 Пеликан, Тайский белый ребристый.