Дачный эксперт рассказал, что за болезнь «жабий лист» и как спасти от нее огурцы

Со временем на них появляются волны, морщины, волдыри, а потом растение желтеет, а его плоды деформируются.

Причиной заболевания часто становятся перепады температуры. При похолодании огурцы перестают усваивать питательные вещества.

Недостаток освещения существенно усугубляет болезнь, мешает нормальную развитию растения и его росту.

Неправильное внесение подкормок также может оказаться причиной «жабьего листа». Так бывает, когда в почве слишком много натрия, дефицит кальция, аммиачной селитры.

Для борьбы с болезнью необходимо устранить все перечисленные причины, а также провести обработку растений «Альбитом» или «Эпином Экстра».