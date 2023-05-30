Садоводы рассказали, что превращает древесную золу в отраву для растений

Ни в коем случае нельзя смешивать золу с минеральными подкормками, поскольку в этом случае из нее уходит аммиак из-за химической реакции.
Это приводит к нарушению баланса микроэлементов в почве и дефициту азота, который негативно сказывается на растениях.
Такой результат будет, если смешать золу с аммиачной селитрой, сульфатом аммония или аммофоской.
С фосфорными удобрениями древесную золу тоже смешивать нельзя. В ней достаточно фосфора, а такая смесь приведет к избытку этого элемента в земле.
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