Садоводы рассказали, что превращает древесную золу в отраву для растений

01:12 2023-05-30

Древесная зола – одно из самых эффективных органических удобрений, но только в случае правильного использования.

Ни в коем случае нельзя смешивать золу с минеральными подкормками, поскольку в этом случае из нее уходит аммиак из-за химической реакции.

Это приводит к нарушению баланса микроэлементов в почве и дефициту азота, который негативно сказывается на растениях.

Такой результат будет, если смешать золу с аммиачной селитрой, сульфатом аммония или аммофоской.

С фосфорными удобрениями древесную золу тоже смешивать нельзя. В ней достаточно фосфора, а такая смесь приведет к избытку этого элемента в земле. 

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