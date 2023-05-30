Всего три простые подкормки, и каждая луковица вырастет с кулак: хитрости опытных дачников

01:23 2023-05-30

На размеры головок лука влияют особенности ухода за растением, а также количество питательных веществ, полученных из подкормок.

Первый раз растение нужно подкормить через 3 недели после посадки. Для этого нужно растворить 1 ст.л. мочевины или селитры в 10 л воды.

Вторая подкормка нужна луку в середине июня. Для этой цели используется по 15 г суперфосфата и сернокислого калия на 10 л воды.

Чтобы определить время следующей подкормки, необходимо контролировать размеры растущих луковиц. 

Как только они станут примерно  перепелиное яйцо, растение следует подкормить раствором 30 г суперфосфата в 8 л воды.

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