Всего три простые подкормки, и каждая луковица вырастет с кулак: хитрости опытных дачников

Первый раз растение нужно подкормить через 3 недели после посадки. Для этого нужно растворить 1 ст.л. мочевины или селитры в 10 л воды.

Вторая подкормка нужна луку в середине июня. Для этой цели используется по 15 г суперфосфата и сернокислого калия на 10 л воды.

Чтобы определить время следующей подкормки, необходимо контролировать размеры растущих луковиц.

Как только они станут примерно перепелиное яйцо, растение следует подкормить раствором 30 г суперфосфата в 8 л воды.