Дачный эксперт рассказал, как правильно пересаживать клубнику весной

В среднем клубнику пересаживают раз в три года, самое подходящее время для таких действий весна.
Важно, чтобы к моменту пересадки почва прогрелась до 10 градусов. Лучшими способами считаются высадка рассады или деление куста.
Весной невозможно размножить клубнику усами. Зато при пересадке в это время урожай можно будет получить в этот же год.
Кусты клубники успеют хорошо укорениться, однако на этом этапе особенно важен правильный уход за растением.
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