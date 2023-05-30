Дачный эксперт рассказал, как правильно пересаживать клубнику весной

В среднем клубнику пересаживают раз в три года, самое подходящее время для таких действий весна.

Важно, чтобы к моменту пересадки почва прогрелась до 10 градусов. Лучшими способами считаются высадка рассады или деление куста.

Весной невозможно размножить клубнику усами. Зато при пересадке в это время урожай можно будет получить в этот же год.

Кусты клубники успеют хорошо укорениться, однако на этом этапе особенно важен правильный уход за растением.