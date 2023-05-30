Как уничтожить всю лебеду на участке без прополки и химии: полезный дачный лайфхак

Даже если вырывать лебеду регулярно и тратить на это массу времени, совсем скоро сорняк прорастает снова.

Химические препараты – не лучший вариант с точки зрения экологичности. Поэтому опытные дачники придумали другой способ.

Для борьбы с лебедой они накрывают поверхность пленкой, через которую не проникают солнечный свет и воздух

В таких условиях не могут прорасти не только лебеда, но и все остальные сорняки. Как вариант можно прополоть участок, а затем замульчировать его.