Дачники рассказали, нужно ли обрезать смородину весной и к чему это приведет

Многие дачники предпочитают обрезать кусты весной, поскольку в этом случае нет риска обморожения мест среза.
В это время уже хорошо видны ветки, которые не дают ягод, поэтому от них можно мело избавляться.
К тому же после весенней обрезки растение так перераспределяет питание, что оно поступает в первую очередь к сильным побегам, на которых вырастает много крупных ягод.
Еще одно преимущество – это удаление веток, пораженных болезнями и вредителями, которые не будут распространяться дальше.
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