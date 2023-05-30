Дачники рассказали, нужно ли обрезать смородину весной и к чему это приведет

Многие дачники предпочитают обрезать кусты весной, поскольку в этом случае нет риска обморожения мест среза.

В это время уже хорошо видны ветки, которые не дают ягод, поэтому от них можно мело избавляться.

К тому же после весенней обрезки растение так перераспределяет питание, что оно поступает в первую очередь к сильным побегам, на которых вырастает много крупных ягод.

Еще одно преимущество – это удаление веток, пораженных болезнями и вредителями, которые не будут распространяться дальше.