Ученые из Honestly Nutrition назвали продукты, которые улучшают качество сна

02:02 2023-05-30

Ученые из Honestly Nutrition определили продукты, которые положительно влияют на качество сна человека.

К ним относятся сыр и другие молочные продукты, которые содержат аминокислоты, помогающие засыпать. Там также есть кальций, уменьшающий стресс.

Несладкие злаки также содержат эту аминокислоту – триптофан. Есть она и в некоторых фруктах, например, в бананах.

Вишня тоже оказывает положительное влияние на сон, поскольку в ней есть природные вещества, активизирующие выработку гормона сна мелатонина.

Среди полезных для сна продуктов оказались также семена чиа и рыба, содержащие омега-3, темный шоколад и шпинат, богатые магнием.

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