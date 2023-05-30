Ученые из Honestly Nutrition назвали продукты, которые улучшают качество сна

К ним относятся сыр и другие молочные продукты, которые содержат аминокислоты, помогающие засыпать. Там также есть кальций, уменьшающий стресс.

Несладкие злаки также содержат эту аминокислоту – триптофан. Есть она и в некоторых фруктах, например, в бананах.

Вишня тоже оказывает положительное влияние на сон, поскольку в ней есть природные вещества, активизирующие выработку гормона сна мелатонина.

Среди полезных для сна продуктов оказались также семена чиа и рыба, содержащие омега-3, темный шоколад и шпинат, богатые магнием.