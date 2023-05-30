Садоводы рассказали, что лучше использовать при обрезке деревьев: краску или садовый вар

Для этой цели одни садоводы используют краску, а другие – садовый вар. Между ними есть существенная разница.

В краску можно добавить медный купорос или другой фунгицид, тогда обработка станет намного эффективнее.

У краски есть и другие преимущества: она легче наносится, прекрасно сохраняется в любую погоду и надежно защищает срез.

Садовый вар при низкой температуре просто застывает. Для нанесения в таких условиях его придется разогревать. К тому же под варом срезы заживают хуже, чем под краской.