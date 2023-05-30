Министр обороны Украины надеется на немецкие Eurofighters

«Если бы Великобритания и Германия объединили свои мощности для создания Eurofighter, это было бы важным шагом», — заявил он газетам медиа-группы Funke и французской газете «Ouest France».

Уже существует международная коалиция основных боевых танков, в которую входят немецкие Leopard 2, американские Abrams и британские Challengers.

Вслед за сформированной коалициейн истребителей с базовой моделью F-16, западные союзники, по словам министра, могут сформировать аналогичную инициативу с истребителями Eurofighter и шведскими истребителями Gripen.

Германия ранее заявляла, что готова довооружать, обещанные коалицией F-16 истребители, так как вооружения сходны с Eurofighter.