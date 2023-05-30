Южная Африка начала расследование предполагаемых поставок оружия России

Судья PMD Мохапело возглавит комиссию из трех человек, сообщили в офисе Рамафосы.

Отмечается, что в комиссию также входит бывший министр юстиции.

У этой команды есть шесть недель, чтобы завершить расследование.

Спустя два месяца, комиссия обязана представить доклад о расследовании Рамафосе.

Ранее посол США в ЮАР Рубен Бригети утверждал, что такие поставки осуществлялись с использованием сухогруза «Леди Р.» под российским флагом.

В декабре он тайно пришвартовался к военно-морской базе недалеко от Кейптауна. Корабль находится под санкциями США из-за связей с компанией, поставлявшей в Москву оружие для помощи России в военных действиях на Украине.