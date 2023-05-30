Дания увеличивает финансирование Украины на несколько миллиардов евро

В этом году в фонд должны быть добавлены еще 7,5 млрд датских крон (около одного миллиарда евро), заявило министерство обороны страны.

В следующем году в фонд поступит дополнительно 10,4 млрд крон (почти 1,4 млрд евро).

«Война в Украине находится на очень критическом этапе с серьезной ситуацией на поле боя, и поэтому Украина нуждается во всей возможной поддержке», — заявила датскому радио премьер-министр Метте Фредериксен.

Дания создала фонд с первоначальной общей суммой почти в один миллиард евро в середине марта.

Он предназначен для военной поддержки, а также гуманитарной помощи и поддержки датских компаний, помогающих восстановить Украину.