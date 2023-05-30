Пекин отказался от встречи с министром обороны США, заявил Пентагон

«Китай уведомил Соединенные Штаты, что они отклоняют наше приглашение госсекретарю Остину, направленное в начале мая, встретиться с министром национальной обороны Ли Шанфу на этой неделе в Сингапуре», — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Пэта Райдера.

«Вызывающее беспокойство нежелание КНР участвовать в содержательных дискуссиях между военными не ослабит нашу приверженность поиску открытых линий связи с китайскими военными», — добавил представитель.

На этой неделе Ллойд Остин должен отправиться в Сингапур для участия в конференции Шангри-Ла-Диалог по обороне и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во время предыдущего раунда, в июне 2022 года, он провел встречу с предшественником Ли Шанфу, Вэй Фэнхэ.