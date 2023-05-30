Климова впечатлила поклонников фото в купальнике, показав свои стройные, длинные ноги

Актриса Екатерина Климова сейчас находится на гастролях в Пензе, ведь она играет не только в кино, но и на сцене театра.

В городе стоит теплая погода. Артистка, пользуясь моментом, решила искупаться в бассейне, а заодно сделать эффектные снимки в слитном черном купальнике около того же бассейна.

Фанаты знаменитости пришли в восторг от стройной фигуры своей любимицы, ее длиннющих ног.

Екатерина - мать четырех детей, но по ее фигуре так не скажешь. Даже девушки, у которых еще нет детей, часто выглядят хуже моложавой красавицы.