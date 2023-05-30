Крид пожаловался, что у него долгое время нет девушки

Певец и актер Егор Крид заявил, что у него уже 2 года как не было ни с кем серьезных отношений.

Артист признается, что ему уже не хочется интрижек, а хочется создать семью и завести потомство.

Звезда сцены и экрана не скрывает, что о настоящей семье грезит не первый год, мечтает о человеке, с которым приятно находится рядом и полностью доверять.

Знаменитость философствует, заявляя, что у жизни на него, видимо, другие планы. По этой причине Крид пока может только мечтать о счастье в личной жизни.