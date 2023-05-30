Польша вводит санкции в отношении 365 белорусов и закрывает ПП «Кукурыки» на неопределенный срок

Соответственно, им больше не разрешен въезд в Польшу и Шенгенскую зону, а их активы будут заморожены.

«Эти люди поддерживали белорусский режим, а также участвовали в легитимации и поддержке репрессивной политики властей в Минске», — обосновало карательные меры министерство.

Санкции также касаются чиновников, «которые несут ответственность за организацию нелегальной миграции в Польшу и страны Балтии», говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, единственный открытый погранпереход в Кукурыках для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России, с четверга будет закрыт «на неопределенный срок».

Польша обвиняет Беларусь, ключевого союзника России, в организации незаконного въезда мигрантов на территорию Польши.

В ответ Польша возвела стальной забор вдоль своей границы с Беларусью.

