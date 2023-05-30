Украина просит у Южной Кореи зенитные комплексы

«Я знаю, что в вспомогательных вооружениях есть много ограничений, но эти принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты наших активов», — сообщил Зеленский южнокорейской ежедневной газете.

Зенитные комплексы не являются оружием, а используются исключительно для обороны, утверждает глава киевского режима.

«Нам нужен щит, чтобы восстановить Украину, и я очень надеюсь, что Южная Корея поддержит нас в этом вопросе», - отметил он.

Южная Корея исключает поставки летального оружия в Украину, ссылаясь на отношения с Россией и влияние Москвы на Северную Корею.